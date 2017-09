Stephens plaatst zich voor finale US Open

Boom pakt dagwinst en leiding in het klassement in Tour of Britain

7 september Lars Boom heeft de vijfde etappe, een individuele tijdrit, van de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. In het plaatsje Clacton was de 31-jarige Nederlander van LottoNL-Jumbo de snelste over 10 mijl, ruim 16 kilometer, met een tijd van 19.02.