Stephens kan titel niet geloven: 'Eigenlijk kan ik beter meteen stoppen'

De ongeplaatste Stephens versloeg in een Amerikaans onderonsje haar hartsvriendin Madison Keys (22) in amper een uur tijd: 6-3 6-0. Voor beiden was het de eerste eindstrijd ooit bij een grandslamtoernooi. ,,Het was voor ons heel speciaal om elkaar juist in deze finale te treffen. Ik had ook tegen niemand anders willen spelen. Het liefst had ik het op een gelijkspel gehouden. Dan hadden we gezamenlijk gewonnen'', lachte Stephens.