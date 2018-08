Stephens in finale tegen Halep, Tsitsipas treft Nadal

NABESCHOUWING PSV dendert langs FC Utrecht en zet Ajax direct op achter­stand

11 augustus De eerste klap is een daalder waard? Of dat zo is, zal nog moeten blijken en de weg naar het einde van de competitie is nog lang. Voorlopig heeft PSV na nog maar een wedstrijd de touwtjes al in handen. De ploeg van Mark van Bommel klopte in eigen huis FC Utrecht met grote cijfers (4-0). Concurrent voor de landstitel Ajax morste thuis wel punten tegen Heracles (1-1).