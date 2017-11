Stepanek nieuwe coach van Djokovic

Stepanek moet Djokovic na rampjaar 2017, waarin de Servische topspeler langdurig geblesseerd was en zakte op de ATP-ranking naar plaats twaalf, in 2018 nieuwe successen bezorgen. Het is nog onduidelijk of voormalig tenniskampioen André Agassi ook tot de technische staf van Djokovic blijft behoren. De Amerikaan was tijdens Roland Garros en Wimbledon de adviseur van 'Nole', nadat Djokovic in mei afscheid had genomen van Marian Vajda. Djokovic speelde op Wimbledon zijn laatste partij. Hij gaf in de kwartfinale in de partij tegen Tomas Berdych op. De voormalig nummer één van de wereld kampte met een blessure aan de elleboog en besloot rust te nemen.



Eind vorig jaar verbrak Djokovic een driejarige samenwerking met de voormalige wereldtopper Boris Becker.