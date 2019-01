Stefanos Tsitsipas verbaast vooral zichzelf in Melbourne

Tsitsipas is de jongste halve finalist op Melbourne Park sinds Andy Roddick. De Amerikaan kwam in 2003 ook bij de laatste vier, eveneens op de leeftijd van 20 jaar.

Tsitsipas had in de vierde ronde voor een sensatie gezorgd door titelverdediger Roger Federer uit te schakelen. Een plek in de vierde ronde van Wimbledon was tot dusverre zijn beste prestatie op een grand slam. Wel bereikte hij vorig jaar de finale van het Masters toernooi in Toronto, waar hij verloor van Rafael Nadal.

Bautista Agut begon goed met een vroege break. De Spanjaard zag Tsitsipas echter terugkomen tot 4-4 en de set pakken. Hoewel zijn tegenstander de tweede set won, had de Griek in het vervolg het overwicht. In de tiebreak van de vierde set sloeg hij vervolgens toe.

,,Dit is een sprookje, het lijkt wel alsof ik in een droom leef’', reageerde Tsitsipas. ,,Dit is waar ik al die jaren zo hard voor heb gewerkt. Voor het begin heb ik gezegd dat het bereiken van de laatste vier mijn doel was. Nu is dat realiteit. Dat is allemaal heel mooi.’'