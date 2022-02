Stefanos Tsitsipas roept stuntende qualifier Jiri Lehecka een halt toe en is finalist in Rotterdam

Stefanos Tsitsipas is de eerste finalist van het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam. De als eerste geplaatste Griek won van de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka, die dit toernooi vriend en vijand verbaasde met zijn opmars, in drie sets. Het werd 4-6 6-4 6-2.

Lehecka, de nummer 137 van de wereld, speelt in Rotterdam zijn eerste wedstrijden op een hoofdtoernooi van ATP-niveau, maar van zenuwen geen spoor. Hij overleefde de kwalificaties door onder meer een winstpartij tegen Jesper de Jong, versloeg in de eerste ronde de Canadees Denis Shapovalov, ontdeed zich daarna van de Nederlandse hoop op de eindzege Botic van de Zandschulp en rekende in de kwartfinale af met de Italiaan Lorenzo Musetti.

Aan die toch al indrukwekkende zegereeks kan nu dus ook de naam van Stefanos Tsitsipas worden toegevoegd. Lehecka won de eerste set na een break op 1-1. De Tsjech kreeg in die eerste set niet één breekkans tegen en Tsitsipas, die gisteren nog een set lang serveerles had staan geven, moest op vrijwel alle fronten zijn meerdere erkennen in de verrassing van het toernooi.

Hoewel er geen Nederlanders meer in het enkelspel zitten, heeft ons land in het dubbelspel nog wel een ijzer in het vuur. Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben namelijk de finale van het dubbeltoernooi bereikt. Het Nederlandse koppel won zijn halve finale tegen het Franse duo Nicolas Mahut en Fabrice Martin na een supertiebreak: 7-6 (5) 2-6 10-6. Zondag is de finale. Middelkoop (38) en Haase (34) zijn met een wildcard toegelaten tot het dubbeltoernooi. Mahut en Martin waren als derde geplaatst in Rotterdam. Eerder schakelde het Nederlandse duo al de Kroatische titelhouders Mate Pavic en Nikola Mektic uit.

In de tweede set liep het beter bij de Griek. Hij behield zijn servicegames eenvoudig, al kreeg hij ook niet meer dan één breekkans, die hij onbenut liet. Lehecka, die met zijn gevarieerde service verder geen moment in de problemen was geweest, kende op 4-5 plotseling een moeilijke game. Tsitsipas rook bloed en benutte zijn eerste setpunt, waarmee hij de stand gelijk trok.

In de derde set deed Lehecka zichzelf met twee dubbele fouten vroeg de das om, waardoor Tsitsipas al snel uitliep naar 3-0. Op 2-5, wederom op de service van Lehecka, sloeg Tsitsipas toe op zijn eerste wedstrijdpunt.

De tegenstander van Tsitsipas in de finale komt uit de partij die vanavond gespeeld gaat worden tussen Félix Auger-Aliassime en de winnaar van vorig jaar, Andrej Roeblev.

