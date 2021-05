Stefan de Vrij pakt met Inter titel in Serie A na misstap Atalanta

Geraint Thomas na sterke tijdrit winnaar in Ronde van Romandië

15:27 Geraint Thomas heeft de eindzege gepakt in de Ronde van Romandië in Zwitserland. De Britse wielrenner van Ineos Grenadiers finishte als derde in de afsluitende tijdrit in Fribourg en pakte voldoende tijd op klassementsleider Michael Woods uit Canada om hem te passeren.