Starttijden GP Miami: het belooft een latertje te worden voor de fans van Max Verstappen

Voor de allereerste keer scheuren er komend weekeinde F1-bolides over het circuit aan South Beach, waar het komend weekeinde een graadje of dertig wordt, mét kans op een tropische bui.

Wat gaat Max Verstappen doen na zijn zege op Imola bij de GP van Emilia-Romagna? Na een DNF (Did Not Finish), een zege, weer een DNF en een fraaie overwinning in Italië hoopt de wereldkampioen op weer meer stabiliteit in zijn RB18. En wat is het antwoord van Charles Leclerc en Ferrari na het povere optreden op Imola?