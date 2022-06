Starttijden GP Azerbeidzjan: zo laat begint Max Verstappen aan de race door de straten van Bakoe

Bekijk hier de samenvat­ting van de derde vrije training van de Grand Prix van Azerbeid­zjan

De derde vrije training was wederom niet de sessie van Max Verstappen. In de relatief rustige training moest de Nederlander zijn snelle ronde afbreken, omdat Fernando Alonso in de weg reed. ‘Ongelooflijk’, aldus Verstappen die eindigde op de derde plaats. Zijn teamgenoot bij Red Bull Racing Sergio Pérez deed het beter. Hij was de snelste met een tijd van 1.43.17 en was daarmee slechts zeven honderdste van een seconde sneller dan Charles Leclerc. De Monegask eindigde tussen de twee Red Bull-coureurs in op de tweede plaats.

20:09