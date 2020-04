Start Formule 1-seizoen nog verder weg: GP van Canada gaat niet door

De eerstvolgende Grand Prix zou twee weken later in Frankrijk zijn, maar ook dat is momenteel een groot vraagteken. In Oostenrijk groeit daarentegen de hoop dat daar een race verreden kan worden. De maatregelen tegen het coronavirus worden inmiddels versoepeld en op 5 juli zou de Grand Prix dan verreden kunnen worden. Er wordt zelfs gesproken van een dubbele race op de Red Bull Ring, waar Max Verstappen vorig jaar zegevierde.



,,Op dit moment is het cruciaal dat al onze energie wordt verzameld om deze situatie met corona te doorstaan. En we verwelkomen de Formule 1 graag weer met open armen op het Circuit Gilles Villeneuve als dat weer veilig kan’‘, zo laat Francois Dumontier, baas van de Canadese GP weten.



,,We reizen altijd met veel plezier naar de geweldige stad Montréal, maar nu moeten we daar wat langer op wachten’’, zo houdt Liberty-topman Chase Carey hoop. ,,We maken er een mooie show van als we ergens later dit jaar nog terugkomen in Canada.‘’