'Stanimal' brult weer en nu wacht Federer

Door Rik Spekenbrink



Het was Roger Federer die de bijnaam bedacht, na de eerste grandslamtitel van zijn landgenoot in 2014 (Australian Open): ‘Stanimal’. Stan Wawrinka moet nog steeds lachen om zijn favoriete nickname. En het beest in hem leeft nog, ondanks een behoorlijke winterslaap, bewijst hij op Roland Garros.



Na een knappe zege in drie tiebreaks op Grigor Dimitrov in de derde ronde, moest zondag in de achtste finales de veertien jaar jongere Stefanos Tsitsipas eraan geloven. Na vijf uur en negen minuten sloeg Wawrinka op 7-6 in de vijfde set toe door de service van de Griek te breken. Opnieuw bleek: hoe zwaarder een partij wordt, hoe groter zijn kansen, ook al is hij inmiddels 34. Tsitsipas domineerde hele delen van de heerlijke partij, maar bijna alle belangrijke punten gingen naar de Zwitser.