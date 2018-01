Standard vernedert Club Brugge en mag denken aan bekerfinale

Standard begon voortvarend. Binnen 25 minuten leidde de ploeg op het eigen Sclessin met 2-0. Beide keren was Renaud Emond de maker van het doelpunt. In de 55e minuut zorgde hij zelfs voor de 3-0, twee minuten later was het 4-0 door Edmilson Junior. Invaller Matej Mitrovic bezorgde Brugge met een doelpunt - een kopbal uit een corner van Ruud Vormer - vijf minuten voor tijd nog enige hoop.



Club Brugge had met aanvoerder Vormer, Stefano Denswil en Jordy Clasie drie Nederlanders in de basis. De van Feyenoord gehuurde doelman Kenneth Vermeer zat opnieuw op de bank. In de andere halve finale had Kortrijk dinsdag Racing Genk met 3-2 verslagen. De returns zijn volgende week.