Standard schakelt Vormer en co uit in Belgische beker

Arantxa Rus in Lyon wel succesvol in dubbelspel

4 maart Tennisster Arantxa Rus heeft zich in het dubbelspel op het WTA-toernooi van Lyon geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel. De 30-jarige Westlandse was eerder die dag in het enkelspel uitgeschakeld in de tweede ronde (tegen Greet Minnen).