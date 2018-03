Standard Luik verovert Croky Cup in fel duel met Racing Genk

INTERVIEW ‘Ik zat stuk, helemaal stuk en heb me drie dagen thuis opgesloten’

17 maart De club die NAC uit de eredivisie kegelde, verkeert drie jaar later zelf in degradatienood. Roda JC keert morgenmiddag voor het eerst terug op de plek waar het in 2015 zo veel schade aanrichtte. Henrico Drost, tegenwoordig spelend voor RKC, was er destijds bij.