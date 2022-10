Standard - Anderlecht na een uur definitief gestaakt, maar toch dubbel feest in Luik

TVC Breda verliest penaltyse­rie op curieuze wijze: beslissen­de strafschop vliegt achter het standbeen in de kruising

TVC Breda is zondagmiddag na een krankzinnige penalty uitgeschakeld in de districsbeker. Wesley Borsboom van de Dordtse zondagderdeklasser VV Dubbeldam schoot de beslissende pingel in de strafschoppenserie achter zijn standbeen in de kruising.

20:26