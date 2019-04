Standard-Anderlecht gestaakt na vuurwerk op het veld

Voor scheidsrechter Lambrechts was dat genoeg om het duel bij 2-0 in ieder geval tijdelijk stil te leggen. Razvan Marin en Paul José Mpoku, uit een strafschop, maakten de doelpunten voor de thuisclub. Bovendien speelde Anderlecht al met tien man, na de rode kaart voor Kara Mbodji. Verschillende spelers van Anderlecht liepen naar het vak van hun supporters om ze tot bedaren te brengen. Dat lukte niet.

Al sinds de afgekeurde goal van Halilovic in de 8ste minuut gooiden de fans van Anderlecht al allerlei zaken op het veld. Knalvuurwerk, vuurpijlen: het belandde allemaal al in de buurt van Ochoa. De Mexicaanse doelman van Standard greep zelfs al even naar zijn oor nadat een vuurwerkbom in zijn buurt ontplofte.

,,Ik ga er van uit dat deze wedstrijd wordt omgezet in een reglementaire nederlaag’', reageerde topman Michael Verschueren van Anderlecht. ,,Het is heel spijtig dat dit is gebeurd. We hadden het niet verwacht en weten niet wie er achter zit. Dat gaan we zeker uitzoeken. Ik weet dat de meerderheid van onze fans dit ook absoluut niet wil.’'