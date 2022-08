Stampersgatse Zera Hulswit is klaar voor WK met Oranje Onder 20: ‘Dit maak je misschien maar één keer mee’

Ja, na twee dagen reizen heeft Zera Hulswit wel last van een jetlag. Tegelijkertijd zit ze vol energie. ,,Een toernooi is altijd iets speciaals, maar een WK is extra bijzonder. Dit maak je misschien maar één keer in je leven mee.’’ De rechtsbuiten van PSV belt vanuit het hotel aan de andere kant van de oceaan. In de Costa Ricaanse hoofdstad San José is het acht uur eerder. En midden in het regenseizoen. ,,In de ochtend is het droog, in de middag gaat het helemaal los. Dan komt de regen met bakken uit de lucht en onweert het flink. Dit is wat anders dan een bui in Nederland.’’