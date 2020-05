Stam wil van FC Cincinnati stabiele club maken: ‘Willen allemaal winnen, maar soms duurt dat even’

,,We willen natuurlijk allemaal meteen winnen, maar soms duurt dat even”, zegt de oud-international. ,,Het is niet de bedoeling het ene seizoen bovenin mee te draaien en het volgende heel laag te staan. De club wil structureel omhoog. Ik zie heel veel mogelijkheden dat doel te bereiken.”

Inmiddels zegt Stam, die vorig jaar al na enkele maanden opstapte bij Feyenoord, een goed beeld te hebben van zijn selectie. ,,Ik heb enkele wedstrijden geanalyseerd. In grote lijnen weet ik wat de spelers kunnen en hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Bovendien heb ik veel kwaliteit gezien. Maar een echt goede indruk krijg ik natuurlijk pas als ik met de jongens aan de slag kan. Laten we hopen dat dit snel gaat gebeuren. Ik verheug me er enorm op.”

100 kandidaten

Nijkamp sprak van een ‘objectieve’ keuze. ,,Nederland heeft 17 miljoen inwoners en wie ik ook uit dat land contracteer, altijd wordt gezegd dat ik voor een vriend heb gekozen. Dat is natuurlijk niet zo, al kennen Jaap en ik elkaar wel. We zijn begonnen met 100 kandidaten, na het vertrek van Ron Jans. Daar zijn er drie van overgebleven. Na langdurige gesprekken hebben we voor Jaap gekozen. Hij heeft een grote staat van dienst in het voetbal. In onze ogen is hij de ideale trainer om deze club verder te ontwikkelen.”