Stam: Sommige spelers moeten wennen aan Europees voetbal

,,In de tweede helft speelden we met meer overtuiging”, zei Stam. “Aan die helft hebben we ook een beter gevoel aan overgehouden. Maar het was niet genoeg.”

Steven Berghuis stelde dat Feyenoord moet leren van wedstrijden als tegen Rangers FC. ,,In de eredivisie spelen clubs niet zo”, zei hij. ,,We waren in de eerste helft niet zuinig op de bal. Dat merkt het publiek hier. De fans gingen er nog meer achter staan. Na rust deden we het beter, maar we kregen te weinig mensen in hun strafschopgebied.”