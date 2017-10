Stam onder druk: Als je niet wint, gaan ze over je baan praten

Manager Stam voelt de druk toenemen. ,,Als je geen wedstrijden wint, gaat iedereen vanzelf over de baan van de trainer praten", zei Stam. ,,Als er mensen zijn die denken dat ze een betere manager kunnen vinden voor Reading, dan moeten ze dat doen. Maar een betere is er niet. Dat is natuurlijk een grapje, maar zo werkt het wel."

Reading won pas twee van de tien competitieduels in het Championship, het tweede niveau in Engeland. Met negen punten staat de ploeg van Stam op de twintigste plek. ,,Ik snap dat de fans gefrustreerd zijn. Ik hoef ook vast niet uit te leggen hoe wij ons voelen. Iedere nederlaag verpest mijn weekeinde. Of zelfs mijn hele week, tot de volgende wedstrijd is", aldus Stam. ,,Iedereen weet wat we kunnen, dat hebben we vorig seizoen wel laten zien. De vraag die ons constant bezig houdt, is waarom het nu niet lukt."