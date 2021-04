Stam en Locadia gaan snoeihard onderuit en wachten nog op eerste MLS-zege

Stam begon afgelopen week vol goede moed aan het nieuwe MLS-seizoen, maar na twee wedstrijden is duidelijk dat er genoeg werk aan de winkel is. Tegen Nashville SC werd al een 0-2 voorsprong weggegeven en vandaag was New York City FC véél te sterk. Stam had een basisplek in petto voor Kamohelo Mokotjo, voormalig speler van onder meer Feyenoord, Excelsior, PEC Zwolle en FC Twente. De Zuid-Afrikaan kon een smadelijke nederlaag echter niet voorkomen.



Locadia viel na een uur in bij een 0-3 stand, maar na de entree van de voormalig PSV-aanvaller scoorde New York City FC nog twee keer: 5-0. Door die ruime zege staat Stam nu twaalfde in de Eastern Conference. Alleen Inter Miami en New York Red Bulls staan onder de ploeg van Stam. Die twee ploegen hebben pas één wedstrijd gespeeld.