Stam en Feyenoord eren Ricksen in Glasgow

Door Daniël Dwarswaard



,,Het was belangrijk om dit eerbetoon te brengen. Heel menselijk om dat te doen’’, zegt Stam. ,,Toen we landden in Glasgow hoorden we het trieste nieuws. Iedereen kende zijn situatie, maar als het moment daar is, schrik je natuurlijk toch. Ik heb er heel de middag aan gedacht om eerlijk te zijn.’’



Stam stond samen acht keer samen op het veld stond met Ricksen in het shirt van Oranje. ,,Het was altijd leuk als Fernando bij Oranje zat. Een ‘mannetje’, maar wel op de leuke manier. Vol humor, maar ook gedreven. Als rechtsback stond hij vaak naast me. Hij was soms wat onzeker, maar vooral omdat hij het goed wilde doen. Hier bij Rangers was hij ongekend populair. Dat is het mooie aan voetballen in Groot-Brittannië: als je het ergens goed hebt gedaan ben je voor eeuwig onderdeel van de familie.’’