Stadion als laboratorium: ‘Begin van terugkeer naar het oude normaal’

Door Dennis van Bergen



De laatste 25 jaar miste Jeroen Rengers nauwelijks een wedstrijd van NEC. Hij was in 2009 een van de 4000 fans die de club in Hamburg steunden tegen HSV. Maar ook toen de Nijmegenaren het in Wijdewormer opnamen tegen de AZ-reserves, stond hij er trouw. En dus zit hij zondag op de tribune wanneer De Graafschap op bezoek komt in De Goffert. Samen met nog (maximaal) 1500 toeschouwers doet hij mee aan een experiment. ,,We zullen laten merken dat we de club niet vergeten zijn”, zegt Rengers, voorzitter van NEC’s supportersvereniging.