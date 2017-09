Staat vanavond de nieuwe Pardo, Cruz of Tomasson op?

De laatste keer dat Feyenoord meedeed aan de Champions League, was Newcastle United een subtopper in de Premier League en mocht Nederland zich verheugen op drie ploegen in het hoofdtoernooi. Ajax en PSV waren er namelijk ook bij, een weelde die we ons vijftien jaar later al nauwelijks kunnen voorstellen. Feyenoord werd (net als PSV overigens) redelijk kansloos laatste in de groep. De Rotterdammers waren echter sterk begonnen aan het toernooi met een gelijkspel tegen Juventus en een overwinning in Newcastle. Die zege, door een goal in de 4de minuut door de al weer bijna vergeten Chileen Sebastián Pardo, is nu al vijftien jaar de laatste van Feyenoord in de Champions League. Komt daar vanavond verandering in? Niets is uitgesloten.