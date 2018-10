Spurs zonder Eriksen en Vertonghen tegen Barça

Doelman Hugo Lloris is terug op het trainingsveld en is inzetbaar, laat de Londense club weten. De Fransman had last van een dijbeenblessure en kwam eind augustus voor het laatst in actie. Van keeper Michel Vorm, die herstelt van een knieblessure, verwacht de medische staf van de Spurs dat hij later in de week terugkeert op het trainingsveld.



Tottenham verloor de eerste wedstrijd in groep B met 2-1 bij Internazionale. FC Barcelona won in eigen huis met 4-0 van PSV.