Spurs zonder Bergwijn naar halve finale League Cup

Samenvatting AZ-doel­man Bizot snapt niets van ophef: ‘Hij liep tegen mijn knie aan’

19:38 Marco Bizot was vanmiddag op meerdere manieren hoofdrolspeler bij AZ. De doelman verrichtte enkele knappe reddingen, maar kwam ook in opspraak omdat hij tot twee keer toe hard in kwam bij een Vitesse-speler met één of meerdere knieën uitgestoken. Zelf snapte Bizot weinig van de ophef.