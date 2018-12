Spurs zet Everton compleet voor schut op Goodison Park

Everton kwam na 21 minuten spelen nog wel op voorsprong in eigen stadion, toen Theo Walcott een voorzet van zijn aanvalspartner Dominic Calvert-Lewin tegen de touwen schoot: 1-0. Kort daarna leek het zelfs 2-0 voor Everton te worden, maar de goal van Calvert-Lewin werd door de arbitrage afgekeurd wegens een licht duwtje in de rug van Davinson Sánchez. Tottenham Hotspur bleef daardoor in leven en gaf eens even flink gas op het uitverkochte Goodison Park. Met drie goals binnen een kwartier van Heung-min Son, Dele Alli en Harry Kane stond het nog voor rust 1-3 voor de bezoekers uit het noorden van Londen. De ploeg van de Argentijnse coach Mauricio Pochettino maakte er drie minuten na rust zelfs 1-4 van door een goal van de Deense spelmaker Christian Eriksen. Via de IJslander Gylfi Sigurdsson werd het in de 51ste minuut weer 2-4, maar tien minuten later maakte Heung-min Son er alweer 2-5 van namens Spurs. Harry Kane zorgde een kwartier voor tijd voor de 2-6 eindstand met zijn tweede treffer van de avond.

Twee punten uit vijf duels

Tottenham Hotspur blijft ook na deze klinkende overwinning derde in de Premier League. Het gat tot koploper Liverpool is zes punten, het gat tot Manchester City slechts twee punten. Everton zakt binnen een paar weken van plek 6 naar plek 11 in de Premier League, nadat in de laatste vijf wedstrijden slechts twee punten werden verzameld. Het was de tweede keer dat Everton zes tegengoals kreeg in een thuiswedstrijd in de Premier League. Op 30 augustus 2014 gebeurde dit ook tegen Chelsea (3-6). Voor Everton wachten nu uitwedstrijden bij Burnley en Brighton, terwijl Spurs in de kerstperiode twee thuiswedstrijden (op Wembley) speelt tegen Bournemouth en Wolverhampton Wanderers.