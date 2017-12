Spurs - West Ham om veiligheidsredenen verplaatst

De FA nam de maatregel nadat de directie van Wembley, de thuishaven dit seizoen van Spurs, op oudjaarsdag de veiligheid alleen kon garanderen bij maximaal 43.000 toeschouwers. Dat is de helft van de capaciteit van het beroemde stadion in Londen. Tottenham Hotspur heeft voor Wembley alleen al 40.000 seizoenkaarthouders, maar bij thuisduels van de Spurs zitten gemiddeld 65.000 tot 70.000 supporters op de tribunes.



Vanwege de drukte in de stad op oudejaarsdag kunnen de autoriteiten niet genoeg personeel op de been brengen om alle metrostations voldoende te bezetten.



Op oudejaarsdag staan nog twee wedstrijden in Engeland op het programma: Crystal Palace - Manchester City en West Bromwich Albion - Arsenal.