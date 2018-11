Spurs: We moeten winnen en hopen op Barça

De Spurs behaalden tot nu toe slechts een punt in de groepsfase, uit bij PSV, en staan samen met de Eindhovenaren onderaan. Inter heeft 5 punten meer, Barcelona heeft na drie duels het maximale aantal punten en lijkt al zeker van de volgende fase. Tottenham mist morgen op Wembley Mousa Dembélé (enkel), Eric Dier (dijbeen) en Victor Wanayama (knie). Keeper Hugo Lloris is geschorst en wordt mogelijk vervangen door Michel Vorm. Jan Vertonghen is al langere tijd afwezig.

Dele Alli daarentegen is weer beschikbaar. De aanvaller ontbrak in de selectie van het afgelopen weekeinde in het gewonnen duel met Wolverhampton in de Premier League.



Pochettino noemt het een tegenvaller dat de Londense club de wedstrijd tegen PSV nog niet op het eigen White Hart Lane kan spelen. De renovatie van de stadion duurt langer dan verwacht. De opening staat nu voor januari gepland. ,,Vooral de fans die ons steeds op Wembley zijn blijven steunen verdienen het volgend jaar het vervolg van de Champions League in eigen huis mee te mogen maken. Alleen al voor deze mensen moeten we de wedstrijd winnen.”