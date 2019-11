Spurs neemt met pijn in het hart afscheid van coach Pochettino

In de Premier League werd dit seizoen alleen gewonnen van Aston Villa, Crystal Palace en Southampton. Die laatste overwinning dateert alweer van 28 september. In de Champions League werd in vier wedstrijden zeven punten gepakt. Van Rode Ster Belgrado werd twee keer gewonnen en tegen Olympiakos Piraeus werd gelijkgespeeld. Tegen Bayern München zag Pochettino zijn ploeg echter keihard onderuit gaan. Spurs werd in eigen huis getrakteerd op een blamerende 2-7 nederlaag.



De Argentijnse coach was sinds 2014 coach in Londen. Pochettino, die eerder coach was van Espanyol en Southampton, volgde Tim Sherwood op. Sindsdien leidde Pochettino zijn ploeg achtereenvolgens naar de vijfde, derde, tweede, derde en vierde plek in de Premier League.