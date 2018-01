Spurs heeft geen kind aan Everton, fraai record Kane

Uiteindelijk kan Thalita de Jong toch nog lachen na afloop van het NK

17:35 SURHUISTERVEEN - Even zag het er naar uit dat Thalita de Jong op het NK veldrijden in Surhuisterveen aan opstomen was richting podium. Een foutje was echter genoeg om haar terug te werpen naar de vijfde plaats. ,,Ik sloeg tegen de grond en ook mijn ketting lag er af." Met een gezicht als een oorwurm kwam ze aan de finish als vijfde over de streep.