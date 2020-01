Spurs en Mourinho rekenen in herkansing wél af met Middlesbrough

Tottenham nam in het tweede duel rap afstand. De Argentijn Giovani Lo Celso scoorde al in de tweede minuut. Na een kwartier spelen zorgde zijn landgenoot Erik Lamela voor de 2-0. Middlesbrough, dat een klasse lager speelt dan Tottenham en daarin op de zestiende plaats staat, maakte in de 83e minuut via George Saville de 2-1.