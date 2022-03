Spurs en invaller Bergwijn blameren zich in FA Cup, City wel naar kwartfinales

Tottenham Hotspur is er niet in geslaagd de kwartfinales van de FA Cup te bereiken. Middlesbrough, dat in Engeland uitkomt op het tweede niveau, was na verlenging te sterk voor de Londenaren: 1-0. Eerder op de avond wist Manchester City zich wel te plaatsen.

Invaller Josh Coburn maakte in de 107de minuut het bevrijdende doelpunt voor Middlesbrough tegen Spurs. De aanvaller kreeg de bal aan de zijkant in het strafschopgebied voor zijn voeten en schoot hard diagonaal raak. Tottenham, waar Steven Bergwijn in de 81ste minuut was ingevallen, wist de achterstand in het restant van de verlenging niet meer goed te maken. De 25-jarige Nederlander Anfernee Dijksteel had een basisplaats bij Middlesbrough.

Manchester City wist eerder op de avond met de nodige moeite wel de kwartfinales te halen De sterrenploeg van coach Pep Guardiola moest op bezoek bij Peterborough United, de hekkensluiter op het tweede niveau in Engeland. De ploeg uit het Championship hield het een uur vol, maar zag toen Riyad Mahrez scoren. Daarmee was het verzet gebroken. Het duel eindigde in 0-2.

Peterborough had de nodige kansen gehad toen Mahrez een individuele actie afrondde en zijn ploeg, met Nathan Aké in de basis, de voorsprong bezorgde. Niet veel later volgde de 2-0 door Jack Grealish, die een pass van achteruit van Phil Foden knap controleerde en daarna raak schoot. Aké was met geel op zak in de rust in de kleedkamer achtergebleven.

Bij City droeg de Oekraïner Oleksandr Zintsjenko de aanvoerdersband. Dat was een eerbetoon aan zijn land, dat wordt aangevallen door Russische troepen.

