Springruiter Van der Vleuten pakt brons op WK

met video Hoe Brabantse amateur­voet­bal­lers zwart geld ophalen uit België: ‘Jij had je huis met cash kunnen kopen’

Tientallen amateurvoetballers uit Brabant kunnen de verleiding niet weerstaan. In onze provincie speelden ze voor een zakcentje of zelfs gratis, maar in België gaat het om tienduizenden euro’s. Envelopjes vol geld en belastingontduiking zijn daar aan de orde van de dag, blijkt uit onderzoek van deze krant.

13 augustus