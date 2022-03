Springruiter Harrie Smolders komt maar fractie van seconde tekort op koningsnummer in Brabanthallen

Indoor BrabantHarrie Smolders bleef uiteindelijk op 0.14 seconde steken van de overwinning in de Rolex Grand Prix, het klapstuk van The Dutch Masters - Indoor Brabant. De Duitser Daniel Deusser was met Scuderia 1918 Tobago Z in de Brabanthallen net even iets sneller in de barrage dan de man uit Lage Mierde.

Deusser nam de hoofdprijs van 231.000 euro mee naar Duitsland. Plus een vette bonus van 250.000 euro omdat het al zijn tweede Major-zege was, na Aken. Het zilver van Smolders was goed voor 140.000 euro.

Liefst twaalf springcombinaties plaatsen zich voor de barrage, onder wie vier Nederlandse. Meest verrassende naam was die van Jack Ansems uit Sint-Oedenrode, die daarmee zijn debuut in de Rolex Grand Prix extra glans gaf. Ansems zou ook in de jump-off foutloos blijven met Flierefluiter. Hij nam er wel de tijd voor, waardoor hij bleef steken op de zesde plaats.

Spannend tot het einde

Willem Greve, vorig jaar nog vijfde op dit nummer, was de tweede Nederlander op het podium. De Tokio-ganger uit Markelo kwam als laatste in de ring en maakte het voor de 2000 toeschouwers spannend tot het einde. Hij liet alle balken op hun plaats, maar was 0.37 seconde trager dan Smolders.

Voor onder andere Maikel van der Vleuten uit Someren zat de zondagmiddagklus er al vroeg op. Hij had zijn olympische paard Beauville Z thuis op stal gelaten. Elwikke was niet in beste doen, schopte al wild met de achterpoten voordat Van der Vleuten aan de rondgang begon. Op de eerste hindernis ging het al mis. Daarna tikte de combinatie er nog drie balken af. Van der Vleuten, die zaterdagavond nog gehuldigd was als Ruiter van het Jaar 2021, eindigde in de achterhoede.