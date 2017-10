Sprangers gaat leren én genieten met Haïti

Hij was er gistermiddag in het oefenduel van NAC met Waasland-Beveren (1-2 verlies) nog gewoon bij. ,,Waarom niet?”, stelt Richelor Sprangers na afloop van de partij, waarin hij een halfuur speeltijd had gekregen van trainer Stijn Vreven. ,,Deze wedstrijd niet meer spelen omdat een blessure mogelijk die trip naar Japan in gevaar zou brengen, zo zit ik niet elkaar. Je moet zonder angst spelen. Juist als je angst hebt, gaat het mis.”

Sprangers, 19 jaar pas, is gretig. Dat zal ook de bondscoach van Haïti niet zijn ontgaan. ,,Vorig jaar heb ik heb ik met de Onder 20 van Haïti twee toernooien gespeeld. Nu ik met NAC in de eredivisie speel en een profcontract heb, mag ik van hem laten zien wat ik kan in het eerste elftal van Haïti. Dat is toch hartstikke mooi?”, klinkt het uit de mond van de spits, die bij NAC met nummer 45 speelt – omdat 4 plus 5 ook 9 is.

Winnen

Met welke intentie Haïti, dat in de vierde kwalificatieronde uitgeschakeld werd voor het WK, dinsdag in en tegen Japan het veld opstapt, is voor Sprangers wel duidelijk. ,,Winnen, zo simpel is dat. Maar zo gemakkelijk zal het zeker niet worden. In ieder geval is dit vriendschappelijke potje voor Haïti een mooie uitdaging om onszelf te meten met een elftal als dat van Japan. Voetballend zijn we steeds beter aan het worden. We gaan kijken waar wij staan”, blikt Sprangers in de sportieve zin vooruit. ,,En daarnaast is het een mooi land.” Hij zal ook niet vergeten zijn ogen de kost te geven in het land van de rijzende zon.

Niet alleen Japan is nieuw voor hem. Dat is ook zijn eigen nationale team, geeft Sprangers toe. ,,Dit is de eerste keer dat ik mee mag. Ik heb nog niet eens meegetraind met de selectie. De namen van de spelers ken ik niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat de meeste óf in de Amerikaanse MLS-competitie spelen óf in de Franse tweede divisie. Dat niveau ligt dus hoog voor mij, maar dat is alleen maar mooi. Dan kan ik me optrekken aan die jongens en zo snel mogelijk laten zien wat ik kan.”

Over het aantal speelminuten dat hij zal krijgen, maakt Sprangers zich niet druk. Dat doet hij immers ook niet bij NAC. Gistermiddag speelde ook het tweede team een oefenwedstrijd. De vraag of hij liever een hele wedstrijd speelt met de beloften of een halfuur mag invallen bij de selectie, is snel beantwoord. ,,Ik wil altijd bij de selectie zitten. Ook al is voor een invalbeurt. Simpel.”