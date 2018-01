Sportjaar 2018: kruis deze vijf data maar vast aan

Alle ogen op de startlijst van de Tour



Wie gaat de Tour de France in 2018 winnen? Voorlopig is het een mysterie. De twee beste ronderenners van het moment zijn Chris Froome en Tom Dumoulin, zoveel is helder. Maar de Brit is recentelijk in zwaar weer verzeild geraakt. De vraag luidt in hoeverre hij zijn astmapompje heeft misbruikt, en welke schorsing dit dan gaat opleveren. Bij Dumoulin is er een andere vraag: wat doet Tom? De Limburger gaat in mei zijn Giro-zege verdedigen, zo maakte hij op de valreep van 2017 bekend. Maar zal Dumoulin in juli ook een gooi doen naar het allerhoogste in de wielersport? Of stelt hij de jacht op geel nog een jaartje uit? Op de dag van de Tourstart in Noirmoutier-en-l'Îmble weten we meer.