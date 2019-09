Sporting, Rangers en Partizan: trauma’s en wisselende resultaten

Sporting: trauma’s

Sporting Lissabon is overduidelijk niet de favoriete Europese tegenstander van Nederlandse clubs. Van alle ontmoetingen in competitieverband werden er slechts twee gewonnen. Feyenoord was in 1985 de eerste, met een 2-1 thuisoverwinning in de eerste ronde van de Europa Cup 3. Mario Been zorgde destijds voor de winnende treffer in De Kuip.

Deze eeuw kennen Nederlandse clubs maar één overwinning op Sporting, maar aan die enige zege kleeft nota bene het meest traumatische verhaal. AZ treft de Portugezen in 2005, tijdens de halve finale van de UEFA Cup. In Lissabon gaat de ploeg van Co Adriaanse met 2-1 onderuit, maar die stand staat na 90 minuten in Alkmaar ook op het bord. In de verlenging lijkt Kew Jaliens AZ met de 3-1 naar de finale te schieten, maar in de allerlaatste minuut spat die droom uiteen. Miguel Garcia kopt in minuut 121 nog een corner tegen de touwen en dompelt de Alkmaarderhout in diepe rouw: 3-2.

Bijna vijf jaar later zijn FC Twente en SC Heerenveen de twee Nederlandse ploegen die namens AZ revanche op Sporting moeten nemen. Dat lukt niet. Sterker nog, ook in Twente wordt een trauma geboren. De Tukkers lijken in de derde voorronde van de Champions League op weg naar een 1-0 overwinning op Sporting, wat volstaat na de 0-0 in Portugal. Maar in de 94ste minuut schiet Peter Wisgerhof de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman, waarmee de groepsfase van de Champions League voor FC Twente in rook opgaat.

Die CL-groepsfase haalt Sporting uiteindelijk ook niet, de Portugezen komen in de Europa League in een groep met Heerenveen terecht. In Friesland gaat Heerenveen met 2-3 onderuit, maar bij een overwinning in Lissabon (december 2009) maken de Friezen nog een grote kans maken op overwintering in Europa. Via Oussama Assaidi komt Heerenveen op 0-1, maar een doelpunt van Leandro Grimi (u raadt het al, in de laatste minuut) brengt Sporting terug. Heerenveen eindigt uiteindelijk derde in de groep, op drie punten van groepswinnaar Sporting.

Nederlandse ploegen tegen Sporting Winst: 2

Gelijk: 3

Verlies: 11

Volledig scherm Barry Opdam ligt verslagen op het veld na de uitschakeling van AZ in de halve finale tegen Sporting. © ANP

Rangers: ongeslagen eeuw

De eerste Nederlandse zege ooit op de Glasgow Rangers dateert alweer uit het jaar 1960. Sparta wint destijds dankzij matchwinner Tonny van Ede met 0-1 in Schotland. Sindsdien boeken Nederlandse clubs wisselende resultaten tegen de Rangers. Ajax pakt met 4-1 in 1996 de grootste zege, terwijl PSV drie jaar later met dezelfde cijfers onderuit gaat in het Ibrox Stadium.

Deze eeuw kennen Nederlandse clubs echter tot de dag van vandaag een ongeslagen status tegen de meest succesvolle Schotse club ooit. Dat begint in 2002, als Feyenoord op weg naar UEFA Cup-winst in de achtste finales afrekent met de Rangers. Met Fernando Ricksen namens de Schotten in de basis komen de Rangers in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Feyenoord. Hierdoor is de 3-2 in De Kuip, mede door twee goals van Pierre van Hooijdonk, genoeg voor de Rotterdammers. Een vurig onderonsje, met rode kaarten voor Patrick Paauwe (Feyenoord) en Neil McCann (Rangers).

De meest recente ontmoeting tussen de Rangers en een Nederlandse club is die met PSV in 2011. In de achtste finales van de Europa League stuit PSV destijds op een ware Schotse muur, die in Eindhoven niet gesloopt wordt. Met een 0-0 uitgangszege doet PSV in Schotland snel goede zaken, door binnen het kwartier de o zo belangrijke uitgoal binnen te schieten via Jeremain Lens. De Eindhovenaren geven de voorsprong niet meer uit handen, maar stranden uiteindelijk in de kwartfinale tegen Benfica.

Nederlandse ploegen tegen de Rangers Winst: 7

Gelijk: 4

Verlies: 7

Volledig scherm Fernando Ricksen en Shinji Ono vechten een pittig duel uit in het UEFA Cup in het seizoen 2001/2002. © Pim Ras

Partizan: vooral verlies

Tegen Partizan Belgrado is FC Groningen de ploeg met de meeste Europese ervaring. De Noorderlingen winnen hun eerste ontmoeting met de Serviërs in 1989 nog spectaculair met 4-3, maar gaan in de return van de tweede ronde Europa Cup 2 met 3-1 onderuit. Beide clubs treffen elkaar in 2006 weer, tijdens de voorrondes van de UEFA Cup. Met onder anderen Luis Suárez in de gelederen gaat Groningen over twee wedstrijden opnieuw onderuit en is het uitgeschakeld voor een plek in de groepsfase.

In 2015 is het AZ zelf dat in de groepsfase van de Europa League twee keer tegen Partizan uitkomt. De Alkmaarders starten hun groepsfase in Belgrado, waar de ploeg van John van den Brom met 3-2 aan het kortste eind trekt. Jop van der Linden en Markus Henriksen scoren namens AZ, waar Guus Hupperts met twee keer geel het einde van de wedstrijd niet haalt. Ook in Alkmaar gaat Partizan er later met de winst vandoor, Andrija Zivkovic schiet de Serviërs in de voorlaatste minuut naar de drie punten. AZ strandt uiteindelijk op plek vier in groep L, één plekje onder Partizan Belgrado.

Nederlandse ploegen tegen Partizan Belgrado Winst: 2

Gelijk: 0

Verlies: 4