Sporting haalt uit naar Dost

Clubloze ex-NAC’er Fabian Sporkslede duikt op bij RKC

13:41 Fabian Sporkslede traint vanaf dinsdag mee met de selectie van RKC Waalwijk. De 26-jarige rechtsback had een aflopend contract bij NAC en zit nu zonder club. Hij is een goede bekende van trainer Fred Grim, die nog met hem werkte in zijn Ajax-periode.