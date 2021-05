Sporting 19 jaar na goals van Jardel eindelijk weer de beste van Portugal

Sporting werd ook nog eens ongeslagen kampioen, want het staat na 32 wedstrijden op 25 overwinningen en 7 gelijke spelen. Het doelsaldo van 57-15 laat zien dat Sporting dit seizoen heel degelijk en constant heeft gepresteerd in de Portugese competitie.



Het is voor Sporting Clube de Portugal de negentiende landstitel in de 115-jarige clubhistorie. In de afgelopen 39 jaar werd Sporting slechts twee keer kampioen, in de seizoen 1999/2000 en 2001/2002. Mário Jardel, João Pinto, Ricardo Quaresma, Hugo Viana, Paulo Bento en Rui Jorge waren de bekende namen uit het laatste kampioensteam van Sporting in 2002. De Braziliaanse spits Mário Jardel werd destijds topscorer met 55 goals in 42 wedstrijden in alle competities. Sporting-aanvaller Pedro Gonçalves leidt op dit moment het topscorersklassement in Primeira Liga met 18 treffers, net zoveel als Benfica-spits Haris Seferovic.



FC Porto (elf stuks) en Benfica (zeven) verdeelden alle landstitels sinds 2002, maar moeten het kampioenschap dit jaar dus aan Sporting laten. Buiten het Estádio José Alvalade vierden duizenden fans van Sporting al tijdens de wedstrijd groot feest.