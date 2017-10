Sport Vandaag: Kraker in Premier League, GP van Mexico en NK afstanden

De Jong onttroont Wüst als nationaal kampioen 3000 meter

27 oktober Antoinette de Jong is vanavond bij de NK afstanden in Heerenveen verrassend nationaal kampioen op de 3000 meter geworden. De 22-jarige rijdster van Team JustLease zegevierde in een tijd van 4.05,59. Daarmee troefde ze teamgenote Ireen Wüst af, die de afgelopen vier jaar de beste tijd noteerde op de 3000 meter op de NK.