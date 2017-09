Sport Vandaag: Bundesliga, Laver Cup en EK volleybal

Maher: Wilde laten zien wat ik in huis heb

21 september Adam Maher kreeg donderdag in het KNVB-bekerduel met de amateurs van SDC Putten een kans van PSV-trainer Phillip Cocu. ,,Ik wilde laten zien wat ik in huis heb. Ik geef alles tijdens trainingen omdat ik er moet staan als de trainer me nodig heeft'', vertelde de middenvelder bij FOX Sports na zijn geslaagde rentree.