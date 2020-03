Sporrel manager topsport bij tennisbond KNLTB

Dennis Sporrel gaat per 1 september bij de Nederlandse tennisbond KNLTB aan de slag als manager topsport. Hij is nu nog werkzaam bij de KNLTB als bondscoach rolstoeltennis. Sporrel neemt een deel van het takenpakket over van technisch manager Alex Reijnders, die over vijf maanden afscheid neemt van de tennisbond. Hij was sinds 2015 in dienst bij de KNLTB.