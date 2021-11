Spits Everton gaat over de tong met opvallende outfit: ‘Wat een persoonlijkheid!’

Dominic Calvert-Lewin verscheen in een opvallende outfit op de cover, in een niet heel erg conventioneel outfit van Prada, dat doet denken aan de stijl van de Italiaanse Eurovisie-winnaar Måneskin. Waar de zeis der kritiek op social media doorgaans genadeloos is, krijgt de 24-jarige aanvaller echter louter positieve kritieken. ‘Voetballers zijn saaie, mediagetrainde persoonlijkheden die hun ware aarde niet durven te tonen. Calvert-Lewin doet het wel.” En: ‘Wat een persoonlijkheid!’

Calvert-Lewin omschrijft zichzelf als fashionista en toont zichzelf op zijn Instagram-account wel vaker met opvallende outfits of handtassen van Chanel. Ook Tom Davies — collega bij Everton — doet gretig mee. ,,Het is een manier om mezelf te uiten, ik geniet daar wel van", zei Calvert-Lewin bij SkySports. ,,Ik ben mezelf en ben niet bezig met wat mensen denken. Dat is een vorm van vertrouwen die ik meeneem vanop het veld naar het dagelijkse leven.”



Vorig jaar was Calvert-Lewin topschutter bij Everton met 21 doelpunten, dit seizoen loopt het wat stroever. Hij miste door een gebroken teen én een spierblessure het grootste deel van het seizoen in de Premier League tot nu toe.