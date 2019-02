Spetterende slotdag WK afstanden met massastart en 1500 meter

Wijfje, voor wie de wereldkampioenschappen vandaag beginnen, heeft een druk programma. Zij komt eerder al in actie op de 1500 meter en start in rit 7. De andere Nederlandse vrouwen aan de start zijn Antoinette de Jong, rit 9, en Ireen Wüst in de daaropvolgende rit. Laatstgenoemde liet gisteren de 1000 meter schieten om zich volledig te richten op de afstand van vandaag, waar ze meer kans heeft op eremetaal.



Maar misschien wel de grootste favoriet voor de zege is de Amerikaanse Brittany Bowe. Ze is in vorm en won gisteren al de 1000 meter. Een andere vrouw om in de gaten te houden is de Japanse Miho Takagi.