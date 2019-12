Spelregelcommissie IFAB duikt dieper in duidelijkheid VAR: ‘Daar is behoefte aan’

,,Daar is een groeiende behoefte aan”, liet de IFAB na een vergadering in Belfast weten. ,,We kijken daarom naar verschillende communicatievormen, die het begrip voor de besluitvorming kunnen verbeteren.”

De VAR staat in veel landen nog vaak ter discussie. De informatie over wat er binnen het arbitrageteam wordt besproken, is zowel voor het stadionpubliek als voor de tv-kijkers bovendien nog vrij karig. Op de grote videoschermen is meestal niet meer te zien en te horen dan dat er een ‘VAR-review’ plaatsvindt, met daarna ‘goal’ of ‘no goal’ als slotconclusie. De IFAB wil dat de toeschouwers sneller weten wat er aan de hand is en wat door het arbitrageteam wordt onderzocht.