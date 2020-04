Spelersvakbond: Wie gaat salarissen van spelers betalen na 1 juli?

Motormerk Ducati: twee MotoGP-ra­ces in zelfde land vanwege coronacri­sis

12:11 Het Italiaanse motormerk Ducati biedt een radicale oplossing voor het WK wegrace, dat door de coronacrisis nog altijd niet is begonnen. ,,Een oplossing is vijf landen te vinden waar in tien dagen tijd twee keer een grand prix kan worden verreden”, zegt teambaas Paolo Ciabatti.