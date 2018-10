Spelers Waasland-Beveren opgepakt voor verhoor

'We moeten lef en durf tonen tegen Duits­land'

11:57 Als de schijn niet bedriegt, dan is de belangrijkste boodschap van Ronald Koeman voor zijn spelers in de aanloop naar de thuiswedstrijd zaterdag tegen Duitsland in de Nations League goed overgekomen. Jonge en meer ervaren internationals spreken deze week dezelfde taal. Het wordt hoog tijd voor een resultaat tegen een landenploeg van naam.