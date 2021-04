Spelers van Valencia stappen van het veld na mogelijk racisme, maar keren terug zonder Diakhaby

Trainen met Mathieu van der Poel: ‘Hij haalt rond de 70, sneller gaat mijn brommertje niet’

8:55 Hij koerst dominant, speels en soms een tikkeltje impulsief, maar hoe gaat het er op training aan toe bij Mathieu van der Poel? Waar praat hij over? Wat is zijn lievelingsparkoers? Voor welke koffiekoeken stopt hij onderweg? We gingen te rade bij vrienden en familieleden die door de week in zijn wiel mogen hangen.