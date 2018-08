Spelers Sampdoria en Genoa gebroederlijk naast elkaar bij staatsbegrafenis

column Geschiede­nis geschreven in Tilburg: de eerste eSporter ontslagen wegens digitale sabotage

8:00 Het was een piepklein bericht deze week in deze krant. 'Willem II zet eSporter na ongelukkige samenwerking aan de kant'. Een eSporter is een persoon die goed is in een computerspelletje en dat speelt namens een club in een heuse competitie. Nu ben ik geen gamer, maar toch werd mijn nieuwsgierigheid gewekt.